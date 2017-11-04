Igor Tudor: Farklı bir sistemle oynadık ve güzel işler yaptık

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, Başkent ekibi karşısında 3-5-2 dizilimiyle çift forvet oynadıklarını ve bu dizilimde takımının oyununu beğendiğini söyledi.

Alınan 3 puan kadar, farklı galibiyetten ve oyuncularının düşündüklerini sahaya yansıtmasının hoşuna gittiğini vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, 1 puanla geçilen son 2 haftadan sonra bu galibiyetin ayrıca önemli olduğunun altını çizdi.

Igor Tudor'un maç sonu açıklaması şöyle:

"Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyhet aldık. Son oynadığımız 2 maçtan sonra evimizde alacağımız galibiyet çok önemliydi.

Geliş tarzı da çok güzel oldu. Kaliteli bir oyunla puanı aldık. Farklı bir sistemle, çift forvetle oynadık. Bugün bu sistemde takımda güzel şeyler de gördüm."

"Eren, şansını en iyi şekilde değerlendirdi"

"Çift forvetten ziyade elimde çok iyi oyuncular var. Bugün de çok iyi oynadılar. Doğru mentaliteyi sahaya yansıttılar ve galibiyet geldi. Eren bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de çok iyi oynadı.

Lig çok uzun bir maraton ve herkese forma şansı gelecek. Eren'e de bugün forma şansı geldi ve o da bu şansı en iyi şekilde değerlendirdi.

Aynı sistem ve aynı taktikle oynadığınız zaman futbolcularınız için iyi olabilir. Adaptasyonları açısından iyi olabilir ancak rakipleriniz de sizi seyrediyor ve taktiğinizi ona göre ayarlıyor. İlerleyen maçların neler getireceğini göreceğiz."