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Spor

Igor Tudor, Eto’o ve Vagner Love’ı örnek gösterdi, Gomis’i istedi

“Eto’o ve Vagner Love’ın Süper Lig’deki performansları ortada. Gomis bize çok şey katar”

06 Haziran 2017 13:44

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, forvet sorununa çözüm olarak 31 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis’i işaret etti. Antalyaspor’dan 36 yaşındaki Samuel Eto’o ve Alanyaspor’da attığı 23 golle gol kralı olan 32 yaşındaki Vagner Love’ı örnek gösteren Hırvat teknik adam, Gomis’in oldukça faydalı olacağını belirtti.

Kendisine , 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık kontratın endişe yaratıp yaratmadığı sorulan Tudor, “3 yıllık kontrat konusunda benim kafamda hiçbir soru işareti yok. Eto’o ve Vagner Love’ın Süper Lig’de ortaya koyduğu performans ortada” yanıtını verdi.

"Formda ve kaliteli"

36 yaşındaki Eto’o’nun geçen sezon 18 gol attığının altığını çizen teknik adam, “Eto’o çok güçlü ve kaliteli bir golcü. Gomis de fizik gücü kuvvetli, dirençli ve mücadeleyi seven bir santrfor. Aynı zamanda formda ve kaliteli. Gomis fizik gücü ve kalitesi ile Türkiye’de çok önemli işlere imza atar” dedi.

31 yaşındaki Bafetimbi Gomis, geçen sezon kiralık oynadığı Fransa’nın Marsilya ekibinde çıktığı 34 maçta 21 gol atıp 4 asist yapma başarısı göstermişti.

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