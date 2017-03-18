İgor Tudor: Bu bizim için final maçı

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, sarı-Kırmızılı kulüpteki kariyeri açısından belki de en kritik sınavlarından birisini bugün verecek. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Bu bizim final maçımız” diyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzon’u yenmeleri halinde zirvede yeniden söz sahibi olacaklarını düşünüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, bu düşüncesini takıma da aktaran Hırvat teknik adam, olası bir puan kaybının sadece şampiyonluk değil, ikincilik yarışına da zarar vereceğini belirterek, tüm oyuncularından iki kişilik mücadele etmelerini istedi. İlk iki maçında Beşiktaş’a yenilip Rize’yle berabere kalan Tudor, 2 maçtır süren galibiyet serisini 3 haftaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Sistemini değiştirmeyecek

Tudor bu hedef doğrultusunda oyun sistemine de sadık kalacak. Sakatlık ve eksiklere rağmen üçlü savunmada ısrar eden başarılı çalıştırıcı, “1 puan değil, 3 puan için sahada olmalıyız” felsefesini takımına yerleştirmeye çalışıyor. Galatasaray bu maçı kazanması halinde haftaya Adana ile Arena’da oynayacağı karşılaşmayla seriyi sürdürme fırsatı yakalayacak.