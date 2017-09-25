T24 LogoT24 Logo
Spor

Igor Tudor: Acı çektik; takım ruhu için çok önemli bir galibiyetti

"İlk 30 dakika istediklerimizi yapamadık; 2. yarıda fantastik oynadık ve galibiyeti hak ettik"

25 Eylül 2017 00:57

Galatasaray'ın 1-0 geriye düştüğü ve harika bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor, acı çektiklerini ve böyle bir maçtan 3 puan almanın takım ruhuna katkı yaptığını söyledi.

İlk 30 dakikadaki oyunlarının istediği gibi olmadığının altını çizen Hırvat çalıştırıcı, ikinci yarıdaki oyunları için 'fantastik' ifadesini kullandı.

Igor Tudor'un maç sonu açıklamaları şöyle oldu:

"Değişikliklerdeki tek amaç kazanmaktı. Acı çektik diyebiliriz. Bu tip galibiyetler takım ruhu için çok önemli olabiliyor. Önemli, güzel bir galibiyet ama bazen galibiyetlerden de ders almanız gerekir. Bu da böyle bir galibiyet oldu.

İlk 30 dakika oyunumuzu oynayamadık. Baskı altında gibiydik. O dakikadan sonra döndük. Fantastik, mükemmel bir ikinci yarı geçirdik ama bu galibiyetten dersler çıkarmamız gerekiyor.

"Galibiyeti hak ettik"

Diğer taraftan maçın genelini yorumlarsak, galibiyeti hak ettik. Gol pozisyonlarımızı bulduk. Burada kazanmak çok önemliydi. Bursa deplasmanına geliyorsunuz. Organize bir takım. Bu deplasmanda 3 puan almak kolay değil. Bütün takımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki Karabük maçını da kazanıp milli takım arasına mutlu girmek istiyoruz.

Feghouli'yi bu tip goller atsın diye getirdik diyebiliriz. Kimse unutmasın ki önemli bir sakatlıktan geldi. Çok klas bir oyuncu. Karabük maçında da ilk 11 başlayabilir."

ETİKETLER

Igor TudorGalatasarayteknik direktörBursasporgalibiyetyorummaç sonuaçıklamaacı çektiktakım ruhu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24