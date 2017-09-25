Igor Tudor: Acı çektik; takım ruhu için çok önemli bir galibiyetti

Galatasaray'ın 1-0 geriye düştüğü ve harika bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor, acı çektiklerini ve böyle bir maçtan 3 puan almanın takım ruhuna katkı yaptığını söyledi.

İlk 30 dakikadaki oyunlarının istediği gibi olmadığının altını çizen Hırvat çalıştırıcı, ikinci yarıdaki oyunları için 'fantastik' ifadesini kullandı.

Igor Tudor'un maç sonu açıklamaları şöyle oldu:

"Değişikliklerdeki tek amaç kazanmaktı. Acı çektik diyebiliriz. Bu tip galibiyetler takım ruhu için çok önemli olabiliyor. Önemli, güzel bir galibiyet ama bazen galibiyetlerden de ders almanız gerekir. Bu da böyle bir galibiyet oldu.

İlk 30 dakika oyunumuzu oynayamadık. Baskı altında gibiydik. O dakikadan sonra döndük. Fantastik, mükemmel bir ikinci yarı geçirdik ama bu galibiyetten dersler çıkarmamız gerekiyor.

"Galibiyeti hak ettik"

Diğer taraftan maçın genelini yorumlarsak, galibiyeti hak ettik. Gol pozisyonlarımızı bulduk. Burada kazanmak çok önemliydi. Bursa deplasmanına geliyorsunuz. Organize bir takım. Bu deplasmanda 3 puan almak kolay değil. Bütün takımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki Karabük maçını da kazanıp milli takım arasına mutlu girmek istiyoruz.

Feghouli'yi bu tip goller atsın diye getirdik diyebiliriz. Kimse unutmasın ki önemli bir sakatlıktan geldi. Çok klas bir oyuncu. Karabük maçında da ilk 11 başlayabilir."