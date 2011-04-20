T24 LogoT24 Logo
Gündem

İĞNEYLE DÜŞÜK İDDİASINA SORUŞTURMA ZONGULDAK (A.A)

20 Nisan 2011 14:47

-İĞNEYLE DÜŞÜK İDDİASINA SORUŞTURMA ZONGULDAK (A.A) - 20.04.2011 - Zonguldak'ta, para karşılığı anlaştığı kadına iğne ile düşük yaptırdığı iddia edilen doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iğneyle düşük yapmak için Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde doktor F.T'ye para verdiği öne sürülen A.K. ve eşi D.K'yı gözaltına aldı. A.K, ifadesinde, bebeğini düşürmesi için kendisine iğne yapıldığını, bunun karşılığında doktor F.T'ye bin 500 lira ödediklerini iddia etti. Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra sancılanan A.K'nın Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 5 aylık bebeğini düşürdüğü öğrenildi. A.K'nın sevgilisi olduğu öne sürülen Ş.K'dan hamile kaldığının ortaya çıkması üzerine bebeğini aldırmak istediği iddia edildi. İl Sağlık Müdürü Rüstem Albayrak, iddialara ilişkin olarak soruşturma başlattıklarını belirterek, olayın doğru olup olmadığının, yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağını ifade etti. Bu arada, A.K'nın düşük yaptığı ceninin otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24