-İĞNEYLE DÜŞÜK İDDİASINA SORUŞTURMA ZONGULDAK (A.A) - 20.04.2011 - Zonguldak'ta, para karşılığı anlaştığı kadına iğne ile düşük yaptırdığı iddia edilen doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iğneyle düşük yapmak için Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde doktor F.T'ye para verdiği öne sürülen A.K. ve eşi D.K'yı gözaltına aldı. A.K, ifadesinde, bebeğini düşürmesi için kendisine iğne yapıldığını, bunun karşılığında doktor F.T'ye bin 500 lira ödediklerini iddia etti. Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra sancılanan A.K'nın Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 5 aylık bebeğini düşürdüğü öğrenildi. A.K'nın sevgilisi olduğu öne sürülen Ş.K'dan hamile kaldığının ortaya çıkması üzerine bebeğini aldırmak istediği iddia edildi. İl Sağlık Müdürü Rüstem Albayrak, iddialara ilişkin olarak soruşturma başlattıklarını belirterek, olayın doğru olup olmadığının, yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağını ifade etti. Bu arada, A.K'nın düşük yaptığı ceninin otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.