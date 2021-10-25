"İğneyi bırakıp çuvaldızı ele almak lazım" diyen Yeni Şafak yazarında hükûmete dış politika eleştirisi

Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün, Türkiye’nin, çok cepheli bir baskılama ile karşı karşıya kaldığını belirterek hükûmetin dış politikada yaptığı yanlışları sıraladı.

Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün, Türkiye’nin, çok cepheli bir baskılama ile karşı karşıya kaldığını yazdı. Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Yunanistan ve Libya’da yaşanan gelişmelere değinen Öğün, ABD, Avrupa ve bazı Orta Doğu ülkelerinin bu bölgelerde yaşananlarla ilgili Türkiye’ye karşı tavrını değerlendirdi.

Suriye’de ABD’nin PKK’ya desteğinin artığını, Rusya, İran ve rejim ile Türkiye’nin anlaşmazlıklar yaşadığını belirten Öğün, “Türkiye’yi hedefe oturtan yeni bir Arap milliyetçiliği dalgası eklemlendi. Türkiye’ye yönelik baskılamalar mali aciliyet ve öncelikler üzerinden ekonomik, hukuki ve siyasal eksenlerde de artıyor. Bu baskılamalar Türkiye’yi Batı âlemindeki kurumsal zeminlerden dışlamayı, ona küme düşürtmeyi esas alıyor. Buna AB, Avrupa Konseyi, G 20 dâhil” dedi.

Öğün şöyle devam etti:

"Şimdi biraz da iğneyi bırakıp çuvaldızı ele almak lazım. Bahsedeceğim Suriye siyâsetlerinin baştan yanlışlığıyla hesaplaşmak değil. Bunun pratik bir faydası yok. Ama bilhassa yakın zamanlarda Rusya ile ilişkilerimizi bozan, başından beri çok haklı ve akıllıca devam ettirdiğimiz dengeleyici Karadeniz siyasetlerini sekteye uğratan, bilhassa Ukrayna’ya verilen ve ölçüsüz bulduğumu çeşitli vesilelerle dile getirdiğim destek, Afganistan meselesinde yaşadığımız savrulma, basbayağı ajan oldukları belli olan bir gazeteci ve bir rahibi gelen baskılamalar üzerine salıvermemiz, Mavi Vatan projesinin gereklerini yerine getirmekte kararsız davranmamız, yer yer geri çekilmemiz bana düşündürücü ve endişe verici geliyor. Ekonomide yapısal bir dönüşüm programını oluşturup adım atmamamız, kara para çevrelerini dağıtmak yolunda kararsız davranmamız çuvaldızın batırılması gereken noktalar.

Kararsızlık en kötü durum. Şunu idrak etmeliyiz ki, artık ağzımızla kuş tutsak da Batı’nın hakkımızdaki yargısını değiştirebilecek değiliz."

Yazının tamamını okumak için tıklayın