-IGNERSKI BEŞİKTAŞ COLA TURKA'DA İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Cola Turka, Polonyalı oyuncu Michal Ignerski'yi kadrosuna kattı. Beşiktaş Basketbol Şube Direktörü Hasan Bozkurter, Polonya Milli Takımı forması da giyen 2.07 metre boyundaki Michal Ignerski'yi transfer ettiklerini belirtirken, 3 ve 4 numara pozisyonlarında görev yapabilen oyuncunun kadrolarına önemli katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı. Öte yandan, siyah-beyazlı takımda geride kalan sezonda ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman forma giymeyen Mire Chatman'ın da yeni sezonda kadroda yer alacağı öğrenildi.