T24 LogoT24 Logo
Gündem

Iğdır'daki tabura teröristlerden taciz ateşi: 1'i ağır 2 asker yaralı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gökay Hudut Taburu'na yönelik PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1'i ağır 2 asker yaralandı

04 Nisan 2018 16:20

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR 5\'inci Hudut Alay Komutanlığı\'na bağlı Gökay Hudut Taburu\'na yönelik PKK\'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1\'i ağır 2 asker yaralandı. 
Türkiye- İran sınırında bulunan Gökay Hudut Taburu\'na, sabah saatlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Teröristlerin ateş açması sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, götürüldüğü Iğdır Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Askerlerden 1\'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Öte yandan teröristlerin taciz ateşine askerlerin karşılık vermesi üzerine kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suat DENİZIĞDIR DHAIĞDIRHudut Alay KomutanlığıGökay Hudut TaburuPKKTeröristlerinYaralıIğdır Devlet HastanesiAskerlerdenPKKlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24