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Iğdır'da yoğun sis hava ulaşımı engelledi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

21 Aralık 2017 14:02

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Iğdır\'da yoğun sis, 3 günden bu yana sabah saatlerinden itibaren şehir içi ve çevre yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Iğdır\'ı Tuzluca, Aralık ilçesini Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesine bağlayan kara yollarında sis nedeniyle görüş uzaklığı 50 metreye kadar düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de 2 günden bu yana yapılamıyor. İstanbul-Ankara-Iğdır seferleri sis nedeniyle bugün de karşılıklı olarak iptal edildi.

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