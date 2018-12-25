Iğdır'da üç HDP üyesi tutuklandı

Iğdır’da 8 gün önce gözaltına alınan HDP eski il eş başkanı Cesim Katar, eski HDP merkez ilçe başkanı Vedat Yılmaz ve parti üyesi Adem Kartal tutuklandı. 6 kişi ise yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 Aralık’ta Iğdır HDP eski milletvekili Kıznaz Türkeli, eski Iğdır Belediyesi eş başkanları Şaziye Önder ve Zübeyde Kaynar, eski İl Genel Meclisi Başkanı Abdulkadir Özsular, eski HDP merkez ilçe başkanı Vedat Yılmaz, eski HDP il eş başkanları Oya Malgaz ve Cesim Katar, eski Tuzluca Belediyesi başkanı Mehmet Gültekin ile parti üyesi Adem Kartal gözaltına alınmıştı.

‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Terör örgütüne yardım ve yataklık’ ve Ağustos 2015’te Ağrı Dağı’nda canlı kalkan çadırı kurmak suçlamalarıyla gözaltına alınan HDP’liler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Katar, Yılmaz ve Kartal tutuklanırken diğer partililer, yurt dışı yasağı konularak ve adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen Iğdır eski Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi ise aranıyor.