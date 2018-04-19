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Iğdır'da torbacı operasyonuna 10 tutuklama

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da polisin torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u, tutuklandı

19 Nisan 2018 17:50

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da polisin torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10\'u, tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışının önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik yapılan çalışamların ardından sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 49,83 gram metamfetamin, 6,4 gram esrar, 0,85 gram afyon sakızı, 2,39 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 8 adet bong tabir edilen aparat ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10\'u, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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