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Iğdır'da terör propagandası yapan 7 kişiye gözaltı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı

20 Ekim 2017 13:05

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapanlara operasyon düzenledi. Geçen 19 Ekim günü tespit edilen 15 şüpheli yönelik, Iğdır merkezli operasyon yapıldı. İl merkezi ve ilçelerindeki 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 94 fişek, sözde Kürdistan ibareli tişört ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar İstanbul, Sinop, Tekirdağ, Bingöl, Erzurum ve Çanakkale\'de devam ediyor. Iğdır Valiliği tarafından yapılan  açıklamada, şöyle denildi:
\"FETÖ/PDY,PKK/KCK, DEAŞ ve DHKP/C olmak üzere silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin bekası için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.\"

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