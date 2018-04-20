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Iğdır'da sanayi sitesinde patlama: 4 ölü, 14 yaralı (3)

2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ Iğdır Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpü satan bir işyerinde meydana gelen patlamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4'e çıktı

20 Nisan 2018 19:24

2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Iğdır Küçük Sanayi Sitesi\'nde oksijen tüpü satan bir işyerinde meydana gelen patlamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4\'e çıktı. Ağır yaralı olarak Kars\'a sevk edilirken yolda hayatını kaybeden Volkan Çetinyol\'un cenazesi memleketi Iğdır\'a geri getirildi. Enkaz altında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin cesedi çıkarıldı. Hayatını kaybeden toplam 4 kişinin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna konuldu. 2\'si ağır olan yaralılar bölgelerdeki hastanelere sevk edildi. Diğer 12 yaralının tedavisi ise Iğdır Devlet Hastanesi\'nde sürüyor.

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