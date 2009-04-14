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Iğdır'da polise saldıranlardan 3'ü tutuklandı

14 Nisan 2009 15:42



Edinilen bilgiye göre, DTP İl Başkanlığı önünde belediye başkanlığı seçimi kutlamalarını takip eden 3 polis memuruna yüzleri maskeli kişiler tarafından taş ve sopalarla saldırılmasıyla ilgili olarak Iğdır Emniyet Müdürlüğü Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince çekilen görüntülerde yapılan incelemenin ardından 6 kişi gözaltına alındı.

Sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

30 Martta, Iğdır'da, DTP İl Başkanlığı önünde yüzleri maskeli kişiler tarafından 3 polis memuru darbedilmişti.

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