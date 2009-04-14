Iğdır'da polise saldıranlardan 3'ü tutuklandı





Edinilen bilgiye göre, DTP İl Başkanlığı önünde belediye başkanlığı seçimi kutlamalarını takip eden 3 polis memuruna yüzleri maskeli kişiler tarafından taş ve sopalarla saldırılmasıyla ilgili olarak Iğdır Emniyet Müdürlüğü Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince çekilen görüntülerde yapılan incelemenin ardından 6 kişi gözaltına alındı.



Sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



30 Martta, Iğdır'da, DTP İl Başkanlığı önünde yüzleri maskeli kişiler tarafından 3 polis memuru darbedilmişti.

