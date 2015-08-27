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Iğdır'da polis servisine saldırı; 1 yaralı

Yaralı polis memuru ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

27 Ağustos 2015 15:20

Iğdır'dan Dilucu Sınır Kapısı'na polisleri taşıyan servise PKK'lılarca saldırı düzenlendi. Karakoyunlu ilçesinde düzenlenen saldırıda iki polis memuru ağır yaralandı. Saldırı sonrası kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Saldırı, bugün saat 11.00 sıralarında Iğdır ile Nahcivan’a açılan Dilucu Sınır Kapısı arasında bulunan Taşburun Köyü yakınında meydana geldi. Iğdır’dan Dilucu’nda görevli 6 polis memurunu götüren minibüse, Taşburun Köyü yakınında bir grup PKK’lı tarafından  ateş açıldı. Minibüste bulunan polis memurlarından O.Ş. omuzundan yaralandı. Minibüse eşlik eden özel harekat polisleri, PKK'lılara karşılık verince çatışma çıktı. 

Yaralı polis memuru ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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