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Iğdır'da milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden esnaf kepenk açmadı

Cumhuriyet Mahallesi'nde Basın ve Kapan sokaklardaki iş yerleri bugün kepenk açmadı

05 Kasım 2016 21:06

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ve 7 milletvekilinin tutuklanmasına tepki amacıyla Iğdır'da bazı iş yerlerinde kepenk açılmadı.

Demirtaş ve Yüksekdağ ile 7 milletvekilinin 'Terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs' gibi suçlamalarla tutuklanmasının ardından Iğdır'da iş yerleri kepenk kapattı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Basın ve Kapan sokaklardaki iş yerleri bugün kepenk açmadı. İşyerlerinin kepenk kapattığı bölgede polis, geniş güvenlik önlekleri alındı.

 

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