Iğdır'da mayın patladı: 1 şehit



Iğdır'daki bir jandarma karakolunda nöbet değişimi sırasında mayın patlaması meydana geldi. Patlamada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Iğdır'da meydana gelen mayın patlamasında 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Jandarma Karakolu'nda görevli bir asker nöbet değişimi sırasında önceden döşenmiş eski bir mayına bastı.

Iğdır Valisi Ahmet Pek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını söyledi.

Yaralı askerin tedavisinin sürdüğünü kaydeden Pek, bilincinin açık olduğunu ancak hayati tehlikenin sürdüğünü ifade etti.