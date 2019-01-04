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Iğdır'da karakola saldırı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

İran sınırındaki karakola 28 Kasım 2018 tarihinde de bir saldırı olmuştu

04 Ocak 2019 12:51

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı, İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'na PKK'lılar sabaha karşı uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Olay bu sabaha karşı, İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'nda meydana geldi. İran sınırından karakola yaklaşan bir grup PKK'lı, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıya anında karşılık verilirken, ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. İran tarafında bulunan PKK'lılar kaçtı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İran sınırındaki karakola 28 Kasım 2018 tarihinde de bir saldırı olmuştu. Roketli saldırı da bir asker bacağından yaralanmıştı. İran sınırından 1 Ocak 2019 günü de Kurtömer Hudut Karakoluna Karakolu'na roketli saldırı olmuş, 1 asker hafif yaralanmıştı.

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