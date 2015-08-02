Iğdır'da jandarma karakoluna roketli saldırı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde Bağlı Hasan Han Köyü Jandarma Karakoluna düzenlenen roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Iğdır’ın Aralık İlçesine bağlı Hasan Han Köyünde bulunan jandarma karakoluna 2 adet roketli saldırı düzenlendi. Roketlerden bir karakol binası duvarına isabet ederken, diğeri ise karakol bahçesine düştü. Düzenlenen saldırı karışlık veren jandarma ile teröristler arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmanın ardından karanlıktan da yararlanarak terörist grup Ağrı Dağı istikametine kaçtı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, bölgede çalışma başlattı.

Öte yandan; saldırıda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.