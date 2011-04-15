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IĞDIR'DA İKİ OKULDA GÖNDERDEKİ BAYRAKLARA SALDIRI IĞDIR (A.A)

15 Nisan 2011 21:53

-IĞDIR'DA İKİ OKULDA GÖNDERDEKİ BAYRAKLARA SALDIRI IĞDIR (A.A) - 15.04.2011 - Iğdır'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, iki ilköğretim okulunun gönderinde bulunan bayraklara saldırdı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki Şehit Üsteğmen Cevdet Çiftçi İlköğretim Okulu ve Nedim Kuyumcu İlköğretim Okulu'nda gönderde bulunan bayraklar, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından alınırken, Nedim Kuyumcu İlköğretim Okulu'nun bayrağı okul dışında yakılmış olarak bulundu. Sabah saatlerinde okula gelen idareciler tarafından fark edilen durumun bildirilmesi üzerine polis, çevrede araştırma yaptı. Polis tarafından her iki okulda yapılan araştırmada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Nedim Kuyumcu İlköğretim Okulu'nun bayrağının gönderden alınarak okul dışında yakıldığı ve eğitim kurumunun duvarına terör örgütü başı lehine slogan yazıldığı, daha sonra da 500 metre uzaklıktaki Şehit Üsteğmen Cevdet Çiftçi İlköğretim Okulu'na geçen saldırganların burada da bayrağı gönderden aldıkları tespit edildi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.  

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