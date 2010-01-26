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Iğdır'da gerginlik

Iğdır'da çıkan olaylarda 53 kişi gözaltına alındı. Buldan, göstericiler kendisine de taş atınca bir iş yerine sığındı.

26 Ocak 2010 02:00

T24 - Iğdır'da BDP'li Belediye Başkanı Mehnmet Nuri Güneş ile BDP İl Başkanı Şebap Çelik’in de aralarında bulunduğu 8 partilinin tutuklanmasını protesto etmek için Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın basın açıklamasına katılan bazı göstericiler Azerilere ait işyerlerini taşlayınca ülkücüler karşılık verdi. Çıkan olaylarda 53 kişi gözaltına alındı. Buldan, göstericiler kendisine de taş atınca bir iş yerine sığındı.


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BDP’nin Karaca Sokak'taki il binası önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişiye hitaben konuşan Buldan, yapılanları halkın iradesine kelepçe vurmak olarak nitelendirdi.

Basın açıklamasından sonra yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Ara sokaklara dağılan göstericiler, daha çok Azerilere ait işyerlerini taşladı. Polis, BDP’lilerin 15-20’şerli gruplar halindeki eylemine göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak müdahale etti. Dört yol kesiminde yine Azerilerin işyerlerine saldıran göstericilere, bu kez 50 kadar ülkücü karşılık verdi.

Buldan'a da taş attılar Emniyet güçleri biber gazı ve tazyikli su ile gruba müdahale etti. Buldan, emniyet mensupları ile bir süre görüştü. Ardından Buldan grubu, dağılması için uyardı.

Ancak göstericiler, Buldan’a da taş attı. Buldan, bölgede bulunan bir iş yerine sığındı. Olaylarda yaralanan 1 polis memuru ile biber gazından etkilenen 2 vatandaş, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, iş yerlerine taşla saldıran gruptan 53 kişiyi gözaltına aldı.


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