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Iğdır'da Ermenice tabelalar söküldü

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin giriş ve çıkışına belediye tarafından yerleştirilen tabeladaki Ermenice ifadeler tepki nedeniyle belediye ekiplerince söküldü

21 Haziran 2016 20:34

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin giriş ve çıkışına belediye tarafından yerleştirilen, üzerinde Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Ermenice dillerinde "Hoşgeldiniz" ile "Güle güle" yazılı tabeladaki Ermenice ifadelerin, vatandaşlardan geldiği ileri sürülen tepki nedeniyle belediye ekiplerince söküldü.

Türkiye'nin Ermenistan sınırında yer alan ve geçen yıl eylül ayında belediye tarafından ilçenin giriş ve çıkışına üzerinde Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Ermenice dillerinde "Hoşgeldiniz" ve "Güle güle" yazılı tak şeklindeki tabelada, yöre halkından gördüğü tepki üzerine değişikliğe gidildi.

Tabeladaki Ermenice ifadeler, Tuzluca Belediyesi itfaiye ekiplerince söküldü.

 

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