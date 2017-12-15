Iğdır’da aşılanan sokak hayvanları küpeleniyor

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, sahipsiz sokak hayvanlarını aşıladıktan sonra küpeleme işlemi yapıyor.

Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, sahipsiz sokak hayvanlarına kuduz aşısı ve parazit taraması yapıyor. Ekipler, hayvanları aşıladıktan sonra küpeliyor. 1 yıl içerisinde 350 hayvanın küpelendiğini anımsatan Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, şöyle dedi:

\"Aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımızın daha sağlıklı olması için çalışıyoruz. Iğdır’da belediyeye ait geçici rehabilatasyon ünitesinde dışarıda bulunan sokak hayvanlarının insanlara zarar vermesini ve aşırı çoğalmalarını önlemek için veteriner tarafından kasırlaştırılıp mikroplardan arındırılıyorlar. Dışarıda bulunan köpekleri getirip burada kısırlaştırılıp doğal ortama bırakıyoruz. Daha sonra da küpeliyoruz. 1 yıl içinde 350 hayvanı küpledik. Şimdi 30 köpeğin bakımını yapıyoruz. Iğdır’da kaç hayvan olduğunu, kaç tanesinin aşılandığını, ameliyat edildiğini belirlemek için küpeleme yapıyoruz.\"

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