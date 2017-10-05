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Iğdır'da 204 kişilik işe, 2 bin 790 başvuru

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, okulların temizliğinde çalışacak 204 kişinin alınacağı geçici işe, 2 bin 790 kişi baxvurdu

05 Ekim 2017 14:58

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, okulların temizliğinde çalışacak 204 kişinin alınacağı geçici işe, 2 bin 790 kişi baxvurdu. İşe alınacaklar spor salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur tarafından \'Toplum Yararına Çalışma Programı\' adı altında okulların temizlik işlerinde çalışacak işçilerin belirlenmesi için Halifeli Caddesi\'ndeki İskender Iğdır Spor Salonu\'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 204 kişilik iş için Türkiye İş Kurumu\'na 2 bin 790 kişi başvuru yaptı. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü çareyi noter huzurunda çekiliş yapmakta buldu. Noter tarafından yapılan çekiliş sonrasında işe alınacak 204 kişi belirlendi.
Kurada ismi çıkanlar sevinç çığlığı atarken, ismi çıkmayanlar üzgün bir şekilde evlerinin yolunu tuttu. Kurada ismi çıkanlar milli eğitime bağlı okullarda 9 ay asgari ücret ile çalışacak.

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