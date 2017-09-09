Iğdır’da 13 şehit polis dualarla anıldı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da 2 yıl önce bombalı terör saldırısı sonucu şehit olan 13 şehit polis memuru dualarla anıldı.

Iğdır\'dan Nahcivan\'a açılan Dilucu Sınır Kapısı\'nda görev yapan polisleri taşıyan servis minibüsü ile korumaları taşıyan zırhlı araçlara, 8 Eylül 2015\'de PKK\'lı teröristler tarafından bombalı tuzak kuruldu. Karayolu kenarına bırakılan ve içinde 5 ton patlayıcı bulunan 76 DP 825 plakalı kamyonetin infilak ettirilmesi sonucu minibüs ve zırhı araçlarda bulunan 13 polis memuru şehit oldu. Polis memurlarının şehit olmalarının yıldönümleri nedeniyle Iğdır Emniyet Müdürlüğü Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan Konferans Salonu\'nda, anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Vekili Bilgehan Karanfil, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz, Aralık Kaymakamı Kemal Duru ve Emniyet personeli katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ardından şehit polisler için hazırlanan slayt gösterisi sırasında duygulu anlar yaşandı. Okunan dualarla şehit polisler anıldı. Programda konuşan Vali Vekili Bilgehan Karanfil şunları söyledi:

\"Olay yaşandığında bir çoğunuz burada yoktunuz, ben buradaydım. Herkesin talip olduğu bir makama ulaştılar. Tabii geride acı bıraktılar. Bir şehit acısını bu kadar yaşadığımı hatırlamıyorum. Beni çok etkiledi. Hala hatırlayınca tüylerim diken diken oluyor. Onlar görevlerine gidiyorlardı. İlk şehitlerimiz değildi son şehidimiz de olmayacaktır. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bu bayrak, rengini şehit kanından almıştır. Herhalde kıyamete kadar da şehit vermeye devam edeceğiz. Şehitlerimiz peygamberimizin yanındadırlar. Bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Biz ne yaparsak yapalım onların mertebesine ulaşamayacağız. Şehitler bizi birleştirir. Terör belasını bitireceğiz, sonunu getireceğiz. Hepimiz şehitlik mertebesine talibiz. Şehitlik mertebesine ulaşan Polislerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Allah, geride kalanlara sabır versin. Bizler onların geride bıraktıkları kutsal emanetlerine sonsuza değin sahip çıkacağız.\"

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