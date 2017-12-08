Iğdır polisinden 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10\'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Iğdır merkezli Aralık ilçesi, Melekli beldesi ile Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde ve Denizli’de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. \'Torbacı\' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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