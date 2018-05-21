Iğdır İl Özel İdaresi'ne ait depoda yangın

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR\'da, İl Özel İdaresi\'ne ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

Karaağaç Mahallesi\'ndeki İl Özel İdaresi\'ne ait depoda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, kısa sürede, büyümeden söndürüldü. İl Özel İdaresi Şube Müdürü Orhan Şaban, \"Burada kullanım ömrünü doldurmuş, plastik malzemeler vardı. Atık depo olarak kullanıyorduk. Plastik malzemeler geri dönüşüme gönderilecektik. Yangın çıktı, itfaiye müdahale etti. Yangının bölgedeki tinercilerin çıkarabileceği tahmin ediliyor\" dedi.

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