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Iğdır Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı IĞDIR (A.A)

03 Ekim 2011 14:12

-Iğdır Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı IĞDIR (A.A) - 03.10.2011 - Iğdır Valisi Amir Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğü binasına bölücü terör örgütü mensupları tarafından silahlı saldırıda bulunulduğunu bildirdi. Vali Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına terör örgütü mensubu 3-4 kişilik grup tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini belitti. Saldırıya polisler tarafından anında karşılık verildiğini kaydeden Çiçek, ''Saldırıda herhangi bir mal ve can kaybı meydana gelmemiştir. Bahse konu saldırıyla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalarımız başlatılmıştır'' ifadesini kullandı.

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