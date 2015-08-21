Iğdır-Doğubayazıt karayolu ulaşıma kapatıldı, yolcular yollarda kaldı

Iğdır-Doğubayazıt karayolunun terör saldırısı ihtimaline karşı ulaşıma kapatılması sürücüleri ve yolcuları perişan etti. Dün akşamdan beri yolda bekleyen vatandaşlar 'Arabalar yakılmış. Perişan olduk, ne yapacağımızı bilemiyoruz' dedi.

Korhan Yaylası mevkiinde PKK’lıların doğalgaz yüklü tankeri kaçırarak Suveren Jandarma Komutanlığına saldırı girişiminde bulunulmasının ardından kapatılan Iğdır-Doğubayazıt karayolununda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler ve yolcular, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyü ile Iğdır'ın Erhacı köyü yakınlarında dünden beri yolun açılmasını bekliyor.

Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı ile Doğubayazıt'taki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek uluslararası taşımacılık yapan tır sürücüleri ise araçlarını yol kenarlarına ve tır parklarına park etti. Birçok tırdaki gıda maddelerinin bozulma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.



Vatandaşların güvenliği için kapatılan karayolunun gerekli önlemlerin alınması ve Suveren Jandarma Karakol Komutanlığına saldırı için kullanılan fakat patlatılamayan LNG tankerindeki gazın başka bir tankere aktarılmasının ardından ulaşıma açılacağı öğrenildi.

'Yolcular da biz de perişan olduk'



Karabulak köyünde bekleyen sürücülerden Ömer Çelik, işlerinin aksadığını söyledi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yaptığını belirten Çelik, "Dün akşamdan beri buradayız. Arabalar yakılmış, yolcularımız ve biz perişan olduk burada. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.



'Aç susuz bekliyoruz'





Ağrı'nın Diyadin ilçesinden Iğdır'a sebze ve meyve getirmek için yola çıkan Hanifi Burhan ise dün akşamdan beri aç ve susuz beklediklerini, yaşanan olayların kendilerini mağdur ettiğini dile getirdi.