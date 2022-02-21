Iğdır'da gece istediği yemeği vermediği gerekçesiyle eşini bıçakladı!

Iğdır'da, Mikail Bekirke (38), gece istediği yemeği vermediği gerekçesiyle eşi Güneş Bekirke'yi (32), sırtından bıçakladı. Yaralanan 6 çocuk annesi kadın hastanede tedaviye alınırken, Mikail Bekirke tutuklandı.

Olay, 19 Şubat'ta, 14 Kasım Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Mikail Bekirke, saat 03.00 sıralarında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını istedi. Güneş Bekirke, "Bu saatte yemek mi olur, çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" dedi. Çıkan tartışmada Mikail Bekirke, eşini sırtından bıçakladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Güneş Bekirke, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Güneş Bekirke, hastanede gazetecilere zaman zaman tartıştığı eşinin son olayda gece yemek isteğine olumsuz yanıt verdiği için kendisini bıçakladığını anlattı.

"Can güvenliğimiz yok"

Bekirke şunları söyledi:

"Bıçağı 3-4 defa sırtımdan vurdu. Bıçak akciğerime geldi. 6 çocuk annesiyim perişan oldum. Kadın erkeğe emanettir. Çocuklarımın psikoloji bozuldu, onlar da benim gibi perişan oldu. Adalet yerini bulsun. Devletimizden maddi ve manevi yardımcı olmasını istiyorum. Beni bıçakladıktan sonra 'ağabeylerini ve amcalarını da öldüreceğim’ dedi. Can güvenliğimiz yok."

Polis tarafından gözaltına alınan Mikail Bekirke, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)