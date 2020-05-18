Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş tutuklandı

Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş ile HDP Meclis üyesi ve eş başkan Eylem Çelik, İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Mayıs'ta görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atandı. Gözaltına alınan Yaşar Akkuş ile Eylem Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Akkuş, bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yaşar Akkuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eylem Çelik'in gözaltı süresinin ise 4 gün uzatıldığı öğrenildi.