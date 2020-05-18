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Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş tutuklandı

Eylem Çelik'in gözaltı süresinin ise 4 gün uzatıldığı öğrenildi

18 Mayıs 2020 17:55

Görevden alınarak, yerine kayyım atanan HDP'li Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından tutuklandı.

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