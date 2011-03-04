-IĞDIR BELEDİYE BAŞKANINA HAPİS CEZASI ERZURUM (A.A) - 04.03.2011 - Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''silahlı terör örgütü'' davasının beşinci duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Nuri Güneş, İsmail Tikit, Nusret Aras ve Mecit Başdaş, sanık vekilleri ve sanık yakınlarıyla, BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan katıldı. Sanık avukatlarından Sinan Tanrıkulu, müvekkili Güneş hakkında iddianamede yer alan dosyadaki gizli tanık beyanları ve telefon kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tanrıkulu ayrıca müvekkili ile yapılan telefon görüşmelerinin Kürtçe olduğunu ve Türkçe'ye çevirilerinde oluşan hataların yanlış anlaşılmaya neden olduğunu iddia etti. Sanıkların avukatlarının müvekkilleriyle ilgili savunmalarını yapmalarının ardından Mahkeme Başkanı Mustafa Karatay, Mehmet Nuri Güneş'e söz verdi. Savunmasını Kürtçe ve Türkçe olarak iki dilde yapmak istediğini ifade eden Güneş'in bu isteği Karatay tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti, ''terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına tehditte bulunmak'' suçundan Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in 8 yıl 9 ay, Mecit Başdaş'ın 45 yıl, Nusret Aras'ın 10 yıl, İsmail Tikit'in 8 yıl 9 ay, tutuksuz sanıklardan Mehmet Haşimoğlu'nu 6 yıl 3 ay, Resul Yıldız'ı 9 yıl, Aziz Çam'ı 18 yıl, Abdulbari Tenik'i de 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar Mehmet Bobilik, Mecit Yıldız, Süleyman Kalkan, Sıddık Turan, Hülya Kaya, Resul Eşiyok, Yaşar Aras, İsa Çelik, Ayşe Çelik, Enver Malk ve Ekrem Yakut'un ise beraatlerine karar verildi.