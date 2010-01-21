Iğdır Belediye Başkanı gözaltında

T24 - BDP'li Iğdır belediye başkanı ile 10 parti üyesi terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle sabah saatlerinde evinden alındı.



Iğdır Belediye Başkanı BDP'li Mehmet Nuri Güneş ile 8 parti üyesi, sabaha karşı düzenlenen operasyonla terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla güvenlik görevlileri tarafından evlerinden alındı. Makam odasındaki aramalar için belediyeye getirilen Güneş'e, binadan çıkarken, kendi isteğiyle kelepçe takıldı. Geçtiğimiz aylarda, BDP'liler KCK operasyonu sırasında gözaltına alınmış ve aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 35 kişi adliye bahçesinde ellerine plastik kelepçe takılarak tek sıra halinde içeri alınmıştı. Güneş'in bu hareketi, partililerine yapılanı protesto amacıyla yaptığı düşünülüyor.



Uzun süreden beri teknik takibe alınan Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş ile BDP’liler için bugün saat 05.00’de düğmeye basıldı. Jandarma ve polisler, Belediye Başkanı Güneş’in Karaağaç Mahallesi Eğri Sokak’taki evine baskın yaptı. Başkan Güneş’in evinde arama yapıldı, hacizli bulunan makam otomobiline el konuldu. Başkan Güneş’i minibüse bindirerek belediyeye getiren görevliler, aramaya makam odasında da devam ettiler. Belediyede giriş- çıkış kontrol altına alındı. Kuruma personel ile vatandaşların girmesine izin verilmedi.



Başkan, kelepçe takdırdı öyle çıktı





Iğdır Belediye Başkanı BDP’li Mehmet Nuri Güneş’in de bulunduğu belediye binasındaki arama iki saat sürdü. Makam odasındaki aramalarda hazır bulundurulan Başkan Güneş’e gözaltına alındığı ve İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği bildirildi. Belediye ana kapısı önünde partililerin toplandığını gören güvenlik kuvvetleri, çıkış için yan kapıya yöneldi. Buna itiraz eden Başkan Güneş önce “Halktan korkmayın. Halkım görsün bu rezilliği” dedi.



Başkan Güneş, çıkış kapısına doğru güvenlik kuvvetleriyle tekrar pazarlığa girdi. “Bana kelepçe takın” diye ısrar eden Güneş’e, Jandarma kelepçeye gerek olmadığını bildirdi. Ancak, “Kelepçe takmazsanız çıkmam” diye itiraz edince, koridorda kelepçe takıldı. Başkan kelepçenin sıktığını söyleyerek gevşek tutulmasını istedi. İsteği yerine getirilen Belediye Başkanı Güneş, polisin barikatının arkasından ‘Baskılar bizi yıldıramaz’ sloganları eşliğinde minibüse bindirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Belediyeye sihay bez asıldı



Partiler gözaltına alınan Başkan Güneş’e destek verdikten sonra olaysız dağıldı. Güvenlik kuvvetleri de belediye çevresindeki önlemi kaldırıldı ve personel belediyeye girerek çalışmaya başladı.



Bu sırada bir kadın camı açarak belediye tabelasının bulunduğu ön tarafa 5 metre uzunluğunda siyah bez astı.



Iğdır’da yapılan operasyonlarda gözaltına aIınanların adları şöyle:



‘Mehmet Nuri Güneş (Belediye Başkanı), Şebap Çelik (BDP İl Başkanı), Nusret Aras (Hoşhaber eski Belediye Başkanı), Mehmet Haşimoğlu, Ekrem Yakut, Mecit Taşbaş (Aralık İlçesi BDP’li İl Genel Meclis üyesi), Süleyman Kalkan, Mecit Yıldız, Mehmet Güven.’



Örgüt üyesi iddiası



Belediye Başkanı Güneş’in avukatı Murat Yikit, başkan ile toplam 9 BDP’linin terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi. Avukat Yikit, “Savcılığın talebi üzerine Iğdır Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı ile aramalar yapılıyor. 10’a yakın adreste saat 05.00’de aramalar başlatıldı. Detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Ancak örgüt üyesi oldukları iddiası var” diye konuştu.