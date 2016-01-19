İGDAŞ'tan fatura borçlarına taksit seçeneği

Kar yağışı ve soğuk geçen kış en çok doğalgaz faturalarına yansıdı. İGDAŞ, tüketicilerini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı ve sadece kış dönemini kapsayan doğalgaz faturalarını vade farkı olmadan 3 taksitle ödeme imkanının tanınacağını söyledi.

İGDAŞ’ın bu açıklaması İstanbul’da İGDAŞ abonesi 5.6 milyon haneyi yakından ilgilendiriyor. İstanbul'da soğuk geçen kış mevsiminden dolayı megakentte doğalgaz tüketiminde de önemli bir artış oldu. Doğalgaz tüketiminin artması en çok ay sonu hanelere gelen doğalgaz faturalarını etkiledi. Yaşanan fiyat artışı tüketicileri kara kara düşündürüyordu. İGDAŞ konu ile ilgili tüketicilerini ilgilendiren açıklama yaptı. İGDAŞ’ın resmi sitesinden açıklaması şu şekilde. “Kış aylarının yüzünü iyice göstermesiyle düşen hava sıcaklıkları, ısınma giderlerini arttırdı. İstanbulluların rahat, güvenli ve verimli ısınması için kentin her köşesine kesintisiz bir biçimde doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren İGDAŞ abonelerine faturalarını, kredi kartlarıyla vade farksız 3 taksitte ödeme imkanı sunuyor. Bu kampanyada Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, HSCB, İş Bankası, Yapı Kredi bankası, TEB, Vakıflar Bankası, Burganbank yer alıyor. Katılım şartları bankadan bankaya farklılık gösteren kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.igdas.com.tr adresinden ve banka şubelerinden ulaşılabilir.”

Taksitlendirme seçeneği sadece kış dönemi için geçerli

İGDAŞ’ın aboneleri için sunduğu taksitlendirme seçeneğinin ağırlıklı olarak kış aylarını kapsayacağı belirtildi. Bankalarla yapılan anlaşma gereği, faturaları çok yüksek miktarda gelen tüketiciler için getirilen taksitlendirme uygulaması ile ödemelerin kolaylaştırılması amaçlanıyor. İstanbul’da hanelerin kullandığı yıllık doğalgaz tüketim miktarı ise 1.000 lira olarak hesap ediliyor.