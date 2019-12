İGDAŞ'tan sabit ödeme sistemi

İGDAŞ, sabit ödeme sistemine geçen abonelere son ödeme tarihlerini belirleme kolaylığı sağlıyor.



İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kışın kullanımın artmasına paralel yükselen doğal gaz faturaları nedeniyle ödeme güçlüğü çeken aboneler için hayata geçirilen “sabit ödeme sistemine” yeni bir yenilik getirildi.



Buna göre, doğal gaz aboneleri, sabit ödeme sistemine üye oldukları takdirde faturalarının son ödeme günlerini kendileri belirleyecek ve her ay eşit bir miktarı ödeyecek.



Sistemden yararlanmak isteyen abonelerin İGDAŞ şubesine başvurarak sözleşme imzalaması gerekiyor. Daha sonra, abonenin geçmiş ortalama faturalarına bakılarak, her ay için eşit bir miktar belirleniyor.



İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, uygulamanın abonelerin bütçelerini ayarlamada büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:



“Sabit ödeme sistemini abonelerimize ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla geliştirdik. Özellikle kışın doğal gaz kullanımının artmasına bağlı olarak faturalar da yüksek geliyor. Abonelerimiz yüksek gelen faturaları ödemekte zorluk çekebiliyor. Biz ödemeleri dönemlere yayarak vatandaşımızı rahatlatalım istedik. Bu sisteme üye olanlar, tıpkı apartman aidatı gibi her ay standart bir rakam ödeyecek. Üstelik bugün başlattığımız yeni bir uygulamayla da faturalarının son ödeme günlerini de kendileri belirleyecek. Böylece doğal gaz kullanıcıları kışın faturalarını ödeyememe sıkıntısından da kurtulmuş olacaklar.”