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İGDAŞ ve İDO 'blok satış' ile özelleştirilecek

Belediye Meclisi bugün İGDAŞ ve İDO’nun özelleştirilmesi yöntemini görüştü...

14 Ekim 2010 03:00


MEHMET DEMİRKAYA /T24 


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi,  Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın özelleştirmelerinden 10 milyar dolar beklediği, İGDAŞ ve İDO’nun “blok satış” yöntemiyle özelleştirilmesi kararı aldı.

Belediye Meclisi bugün İGDAŞ ve İDO’nun özelleştirilmesi yöntemini görüştü. Belediyenin iki gözde şirketinin tamamının “blok satış” yöntemiyle satılmasıyla ilgili teklife muhalefet partili meclis üyeleri itiraz etti. SP’li Belediye Meclis üyesi Ahmet Sadıkoğlu, Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın seçimlerden önce bir televizyonda yaptığı açıklamada, söz konusu şirketleri halka arz yöntemiyle özelleştirmeyi düşündüklerini söylediğini ancak bugün bu sözün tutulmadığını belirtti. CHP’li Belediye Meclis üyeleri, halkın parasıyla kurulmuş şirketlerin özelleştirilmesine karşı olduklarını, özelleştirme çalışmalarında şirket çalışanların haklarının korunmadığını savundu.

Hararetli geçen konuşmalardan sonra yapılan oylamada, CHP’lilerin hayır oyuna karşın şirketlerin özelleştirilmesiyle ilgili teklifler oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen tekliflere göre, İGDAŞ’ın yüzde 10’luk hissesi Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. Şirketin yönetim ve denetim kurulunda gerekli sayıda üye bulunduracak.
İhaleler yapıldıktan sonra ihale sonuçları yeniden Belediye Meclisi’nin onayına sunulacak. Meclis ihale sonuçlarını onaylarsa özelleştirme ihaleleri yürürlüğe girecek.


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