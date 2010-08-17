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Ekonomi

İGDAŞ da özelleşiyor

Kadir Topbaş, İGDAŞ özelleştirmesinde son noktaya gelindiğini belirterek, "Yöntem üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl ihaleye çıkarız" dedi.

17 Ağustos 2010 03:00

T24- Elektrik dağıtım bölgelerinin çoğunun ve Başkent Gaz'ın özelleştirilmesi sonrasında gözler İGDAŞ'a çevrildi. Kadir Topbaş, bu yıl içinde ihaleyi gerçekleştirmeyi umduklarını söyledi.


Elektrik dağıtımda son üç bölge hariç özelleştirme süreci tamamlandı. Dün Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 hissesinin satışı da gerçekleşti ve ihaleyi 1.2 milyar dolarla MMEKA kazandı.


Gözler şimdi enerjide Türkiye'nin en büyük ihalesi olması beklenen İGDAŞ'a çevrildi.


CNBC-e'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İGDAŞ özelleştirmesinde son noktaya gelindiğini belirterek, "Yöntem üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl ihaleye çıkarız" dedi. 


4.2 milyon abone ve 4 milyar metreküplük doğalgaz tüketimi ile Başkent Gaz'ın iki katı büyüklüğündeki İGDAŞ için gelecek fiyat tekliflerinin 3 milyar doların üzerinde olacağı belirtiliyor.


Geçen hafta Boğaziçi Elektrik'in özelleştirme ihalesinde 3 milyar dolarlık teklifte bulunulmuştu. Bu rakam Türk Telekom ve Tüpraş'ın ardından üçüncü en yüksek rakama tekabül ediyor.

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