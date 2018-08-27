IGC: Küresel pirinç üretimi 2018/19'da 3 milyon ton artacak

İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) küresel pirinç üretiminin, 2018/19 sezonunda 3 milyon ton yükselişle 491 milyon ton düzeyinde olmasını öngörüyor.

IGC’nin Ağustos raporunda, 2017/18 sezonu sonunda 488 milyon ton olarak gerçekleştiğini öngördüğü küresel pirinç üretiminin, 2018/19 döneminde, Temmuz raporundaki öngörüsüne göre değişmeden; ancak, 2017/18 sezonundan 3 milyon ton yüksek, 491 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

IGC raporunda, 2017/18 sezonu sonunda 487 milyon ton gerçekleştiği öngörülen dünya pirinç tüketiminin, 2018/19 döneminde, 26 Temmuz 2018 tarihli öngörüsünden 1 milyon ton düşük; ancak, 2017/18 sezonundan 5 milyon ton yüksek, 492 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Konsey, 2017/18 sezonu sonunda 48 milyon ton olarak gerçekleştiğini öngördüğü dünya pirinç ticaretinin, 2018/19 döneminde, Temmuz öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan değişmeden, 48 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü.

IGC raporda, 2017/18 sezonu sonunda 124 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü küresel pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, Temmuz raporundaki öngörüsünden 2 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 2 milyon ton düşük, 123 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Konsey, başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) 2017/18 sezonu sonunda 28 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini öngördüğü dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, Temmuz raporundaki öngörüsünden 2 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan değişmeden, 28 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini öngördü.