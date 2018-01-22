IGC: Küresel buğday üretimi 2018/19'da yüzde 2.0 düşecek

İstanbul, 22 Ocak (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 18 Ocak 2018 tarihli son raporunda, 2018/19 sezonuna ilişkin ilk buğday üretim öngörüsünü, \"yıldan yılda yüzde 2.0 düşüş\" ile 742 milyon ton olarak açıkladı. Rapora göre aynı sezonda Afrika ve Asya’ya kuvvetli yüklemeler ile desteklenen küresel buğday ticaretinin rekor düzeye çıkması beklenirken, Hindistan\'nın da \"en büyük ithalatçı\" olabilecek.

IGC, 2016/17 sezonu sonunda 755 milyon ton olarak gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday üretiminin, Temmuz 2017/Haziran 2018 döneminde, 23 Kasım 2017 tarihli öngörüsünden 8 milyon ton ve 2016/17 sezonundan 2 milyon ton yüksek olarak 757 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Aynı sezon sonunda 738 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilen dünya buğday tüketiminin ise, 2017/18 döneminde, Kasım ayı öngörüsünden 2 milyon ton ve 2016/17 sezonundan 6 milyon ton yüksek olarak, 744 milyon ton düzeyinde olması bekleniyor.

Konsey; 2016/17 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin, 2017/18 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 2016/17 sezonundan 2 milyon ton düşük, 174 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Rapora göre 2016/17 sezonu sonunda 241 milyon ton miktarda gerçekleştiği tahmin edilen dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2017/18 döneminde, IGC’nin son öngörüsünden 5 milyon ton ve 2016/17 sezonundan 14 milyon ton yüksek, 254 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekleniyor.

Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2016/17 sezonu sonunda 76 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu buğday stoklarının, 2017/18 döneminde, son öngörüsünden 5 milyon ton yüksek ancak 2016/17 sezonundan değişmeden, 76 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı. (Tablo)