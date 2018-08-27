IGC: Küresel buğday üretimi 2018/19'da 42 milyon ton düşecek

İstanbul / 27 Ağustos (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), küresel buğday üretiminin, 2018/19 sezonunda 42 milyon ton düşüşle 716 milyon tona gerilemesini öngörüyor.

IGC\'nin Ağustos raporunda, 2017/18 sezonunda 758 milyon ton olarak gerçekleştiğini öngördüğü küresel buğday üretiminin, 2018/19 sezonunda, Temmuz raporundaki öngörüsünden 5 milyon ton, önceki sezondan 42 milyon ton düşüşle, 716 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

IGC raporunda, 2017/18 döneminde 736 milyon ton olarak gerçekleştiğini öngörülen küresel buğday tüketiminin de, 2018/19 döneminde, Temmuz öngörüsünden 5 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 2 milyon ton düşük, 734 milyon ton düzeyinde öngörüldü.

Konsey, 2017/18 sezonu sonunda 176 milyon ton olarak gerçekleştiğini öngördüğü dünya buğday ticaretinin, 2018/19 döneminde, Temmuz öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan 2 milyon ton düşük, 174 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü.

IGC aynı raporda, 2017/18 sezonu sonunda 266 milyon ton olarak gerçekleştiğini tahmin ettiği küresel buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, Temmuz öngörüsünden 1 milyon ton yüksek, ancak 2017/18 sezonundan 18 milyon ton düşük, 248 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini öngördü.