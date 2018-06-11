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Ekonomi

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonu dünya pirinç üretimi öngörüsünü, iki milyon ton yükselterek, 490 milyon tona yükseltti

11 Haziran 2018 17:13

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonu dünya pirinç üretimi öngörüsünü, iki milyon ton yükselterek, 490 milyon tona yükseltti.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için Nisan ayı öngörüsü 493 milyon ton düzeyindeydi.
IGC’nin yayınladığı Dünya Mısır Durumu, Mayıs 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 488 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya pirinç tüketiminin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden iki milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan üç milyon ton yüksek, 491 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngörmektedir.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 47 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya pirinç ticaretinin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan bir milyon ton yüksek, 48 milyon ton miktarda öngörüyor. 
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 123 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden iki milyon ton ve 2017/18 sezonundan bir milyon ton düşük, 121 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor. 
“Konsey; başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) 2017/18 sezonu sonunda 26 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan değişmeden, 26 milyon ton miktarda gerçekleşmesini bekliyor.” (Tablo)

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