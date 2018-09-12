İGA'dan 3'üncü havalimanının ismi ilgili açıklama

İstanbul Grant Airport (İGA) Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 29 Ekim'de açılması planan, 3. havalimanının adı ile ilgili tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Samsulu, “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek” derken Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, havalimanına "Abdülhamit Han" isminin verileceğini iddia etmişti.

Samsunlu, 3'üncü havalimanında düzenlenen basın toplantısında, Atatürk Havalimanı’nın 3. havalimanına taşınmasına ilişkin Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Samsunlu, havalimanının adı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek.” ifadesini kullandı.

Havalimanını 29 Ekim’de açmak için çalışmaların tüm hızıyla, plan ve programa uygun olarak devam ettiğini bildiren Samsunlu, "İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak taşınma bugüne kadar dünyada yapılan en büyük havalimanı taşınması olacak. Dünyada 45 kilometre uzaklığa taşınmış başka bir havalimanı yok. Yeni havalimanına gerçekleşecek taşınma süreci ile ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Geldiğimiz aşamada operasyona hazırlık sürecinde başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere hava yolları, yer hizmetleri ve diğer paydaşlarımıza havalimanına alışabilmeleri için verdiğimiz eğitimleri tamamladık” şeklinde konuştu.