İGA'dan 3. havalimanındaki yolsuzluk iddialarına yalanlama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun, 3. havalimanı ihalesinde 32 milyar TL’lik yolsuzluk yapıldığı iddiası İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından yalanlandı.

Erdoğdu’nun geçmişte de buna benzer iddialarının resmi belgelerle yanıtlandığı belirtilen açıklamada, İGA’nın tüm faaliyetlerinin Uygulama Sözleşmesi’ne ve İhale Şartnamesi’ne uygun olduğu belirtildi. Açıklamada, “Ayrıca İstanbul yeni havalimanı projesinde hazine garantisi de bulunmamaktadır. İddia edilenin aksine İGA, gerekli zemin etüdü çalışmaları ile rüzgar dahil tüm çevresel etkilerin uluslar arası standartlara uygun olarak ölçümünü yapmıştır. Ne devlet kurumlarının ne de dünyaca saygınlığı bilinen finans kuruluşarının iddia edilen teknik riskleri ihtiva eden bir projeye finansman temin etmeyeceği kuşkusuzdur” denildi.