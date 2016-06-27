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İftara katılmayan öğretmenlere soruşturma

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün tüm okullara gönderdiği yazıda, öğretmenlerin iftar yemeğine katılmamalarının inceleme konusu yapılacağı bildirildi

27 Haziran 2016 19:28

İstanbul'da Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 22 Haziran'da Nurtepe Sosyal Tesisleri'ndeki iftar yemeğine katılmayan aday ve danışman öğretmenlerin mazeretlerini istedi.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü imzasıyla, tüm okullara resmi yazı gönderilen yazıda aday ve danışman öğretmenlerin iftar yemeğine katılmamalarının inceleme ve soruşturma konusu yapılacağı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yazının içeriği şöyle:

"İlçemiz aday öğretmenleri ve danışman öğretmenlerine Kurum Netten 17 Haziran 2016 günü gönderilen yazıda, 22 Haziran 2016 tarihinde saat 20.00'de Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğine katılmayan aday ve danışman öğretmenlerin mazeretlerini inceleme/soruşturma yapılmak üzere 28 Haziran 2016 günü ssat 12.00'ye kadar müdürlüğümüz insan kaynakları bölümüne bildirmeleri hususunda bilgierinizi ve gereğini rica ederim.”

 

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