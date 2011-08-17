-İftara gelmeyen ağabeyini bıçakladı KOCAELİ (A.A) - 17.08.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iftar davetine olumsuz yanıt veren ağabeyini bıçakla ağır yaralayan kişi polise teslim oldu. Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Evkaymaz Sokak'ta ayrı evlerde oturan Kadir Y, ağabeyi Zekeriya Y'yi telefonla iftar yemeğine çağırdı. Olumsuz yanıt vermesi üzerine ağabeyi Zekeriya Y'nin evine giden Kadir Y, burada ağabeyiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Y, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla ağabeyini 4 yerden bıçakladı. Çevredekilerce Kocaeli Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada olayın ardından ağabeyinin kaldırıldığı hastaneye gelen Kadir Y, buradaki polise teslim oldu. Hastane polisince İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen Kadir Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Kadir Y'nin emniyetteki ifadesinde, ağabeyinin yemek davetine gelmemesi nedeniyle çok sinirlendiğini ve bıçakla yaraladığını söylediğini öğrenildi.