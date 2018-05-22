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İftar saatinde kaza: 1 ölü

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde iftar saatinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

22 Mayıs 2018 01:16

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde iftar saatinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, bu akşam Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İftara yakın saatte yola çıkan plakasız motosiklet sürücüsü Musa Şimşek\'e (60), Ordu-Samsun karayolunda Samsun istikametine seyir halinde olan K.Ö.(38) idaresindeki 34 SD 4886 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten yola savrularak metrelerce sürüklenen sürücüsü Musa Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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