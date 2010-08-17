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İFTAR SAATİNDE FİRAR GİRİŞİMİ KASTAMONU (A.A)

17 Ağustos 2010 15:21

-İFTAR SAATİNDE FİRAR GİRİŞİMİ KASTAMONU (A.A) - 17.08.2010 - Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki M Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan kişi, iftar saatinde cezaevinden firar etmeye çalışırken yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ''tasarlayarak adam öldürme'' suçlamasıyla İnebolu M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan F.G.K, iftar saatinde tutuklular ile cezaevi personelinin yemekte olmalarını fırsat bilerek çatıya çıktı.  Firar girişiminde bulanan tutuklunun fark edilmesi üzerine infaz koruma memurları, F.G.K'yı çatıda yakaladı. Firar girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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