İfşadan sonra güvenliğinden endişe edilmişti; Çinli tenisçi Peng Shuai, kimseyi cinsel saldırıyla suçlamadığını söyledi

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Çinli üst düzey bir siyasetçi hakında cinsel saldırı suçlamasının ardından bir süre kendisinden haber alınamayan tenisçi Peng Shuai, haftalar sonra yaptığı ilk açıklamada, cinsel saldırı suçlamasını yalanladı.

BBC’de yer alan habere göre, uzun bir süre kendisinden haber alınamayan ve uluslararası spor camiasını endişelendiren Peng Shuai, Singapur merkezli Çince gazete Lianhe Zaobao’ya konuştu.

Shuai, kendisi adına Weibo’da çıkan ifşa mesajını yalanlayarak “Ben kimsenin bana cinsel saldırıda bulunduğunu söylemedim veya yazmadım. Bunun altını çizmek isterim” dedi.

Kimsenin takibi altında olmadığının söyleyen Peng “Neden biri beni takip altına alsın ki? Her zaman özgür oldum” dedi.

Söyleşi, Şangay’daki bir spor etkinliğinde gerçekleştirildi.

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