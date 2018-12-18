Ifo/Wohlrabe: Alman ekonomisi soğuyor, ancak ufukta resesyon yok

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Almanya\'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo\'nun ekonomistlerinden Klaus Wohlrabe, Alman ekonomisinin soğumakta olduğunu, ancak ufukta bir resesyonun görünmediğini söyledi.

Ifo iş dünyası güven endeksinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunan Wohlrabe, \"İş dünyası güveninin bulunduğu seviye, bizim Alman ekonomisi için büyüme tahminlerimizi teyit ediyor. Ekonominin soğuduğunu görüyoruz, ancak resesyon yok\" diye konuştu.

Wohlrabe, gelirler ve istihdamda artışlar dikkate alındığında Almanya\'da özel sektör tüketiminin daha iyi durumda olabileceğini de belirtti.

Almanya\'da iş dünyası güven endeksi Aralık ayında Kasım ayındaki 102\'den 101\'e geriledi. Beklenti ise 101.6 olacağı yönündeydi. Aralık 2017\'de ise endeks 104.6 puan seviyesineydi.

