Ifo İş İklimi Endeksi Kasım'da 102 puana geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) İş İklimi Endeksi, Ekim’deki 102.9 düzeyinden Kasım’da 102 puana geriledi.

Almanya merkezli Ifo endeksindeki düşüş, üst üste üçüncü kez olmak üzere Kasım ayında da devam ederken, şirketler yüksek performanslarına rağmen değerlendirmelerini ve bunu takiben beklentilerini düşürdü. Diğer göstergelerle birlikte, endeksteki söz konusu düzey dördüncü çeyrekte yüzde 0.3 büyüme görülebileceğine işaret etti.

İmalatta iş iklimindeki gerileme, şu anki iş durumunda görülen zayıf değerlendirmeler öncülüğünde Kasım ayında da devam etti. Gelecek altı ay içerisinde gelişme bekleyen imalatçı sayısındaki düşüşle, sektördeki genel beklentiler de düştü. İmalat sektöründeki düşük beklentinin tam tersi olmak üzere, hizmet sağlayıcıları şu anki iş iklimine ilişkin değerlendirmelerini olumlu yönde revize etti.

Ticaret sektörü endeksinde de gerileme görülürken, iklim unsurları Kasım ayında Ekim’e göre düştü. Ticaretin iki düzeyindeki gelişmeler değişiklik gösterdi ve perakende satışlardaki iş iklimi yüksek oranda artarken, toptan satışlarda geriledi.

İnşaat sektöründe son dört aydır görülen artış eğilimi, düşük beklentiler sebebiyle Kasım ayında yavaşlamaya başladı.